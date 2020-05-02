Son dakika: AVM'ler açılıyor! İşte corona virüsü sonrası AVM'lere getirilen yeni kurallar... | Video

Son dakika haberi... Coroan virüsü (Covid19) salgını tedbirleri kapsamında kapatılan AVM'ler tekrardan açılıyor! Tekrardan açılan AVM'lerde corona virüsü salgını sonrası getirilen yeni kurallar uygulanacak. İşte corona virüsü salgını sonrası kademeli olarak açılacak olan AVM'lerde uygulanacak olan o yeni kurallar...