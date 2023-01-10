Son Dakika: Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar: "Oyuna gelmeyeceğiz" | Video
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Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Sinan Ateş cinayeti üzerinden siyasi kurgu yapıldığını belirten Bahçeli, "Menfur cinayetin içine dava arkadaşlarımızı çekmek isteyenlere eyvallah etmeyeceğiz. Cinayet üzerinden siyasi kurgu yapılıyor." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun Sinan Ateş cinayeti ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma tepki gösteren Bahçeli, "Edebimiz el vermez, edepsizlik edene. Susmak en güzel cevap edebi elden gidene... Sayın Kılıçdaorğlu suskun değilim, seviyesiz ithamlarınızı seyredip gerekli notlarımı aldım, alıyorum." diye konuştu.