Video Haber Son Dakika: Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar: "Oyuna gelmeyeceğiz" | Video
Son Dakika: Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar:

Son Dakika: Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar: "Oyuna gelmeyeceğiz" | Video

10.01.2023 | 11:41

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Son Dakika: Bahçeli’den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar: Oyuna gelmeyeceğiz | Video 51:53
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Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Sinan Ateş cinayeti üzerinden siyasi kurgu yapıldığını belirten Bahçeli, "Menfur cinayetin içine dava arkadaşlarımızı çekmek isteyenlere eyvallah etmeyeceğiz. Cinayet üzerinden siyasi kurgu yapılıyor." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun Sinan Ateş cinayeti ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma tepki gösteren Bahçeli, "Edebimiz el vermez, edepsizlik edene. Susmak en güzel cevap edebi elden gidene... Sayın Kılıçdaorğlu suskun değilim, seviyesiz ithamlarınızı seyredip gerekli notlarımı aldım, alıyorum." diye konuştu.

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