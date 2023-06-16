Son Dakika: Bakan Hakan Fidan tebliğ etti: İşte yeni büyükelçilerin isimleri ve görev yerleri... | Video
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ ederken, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği görevi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Tanju Bilgiç'e verildi.
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