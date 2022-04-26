Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! TÜGVA binasına patlayıcı bırakan terörist yakalandı | Video
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Son dakika açıklamasında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 21 Nisan günü saat 05:46’da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B. Y., İstanbul Polisi'nin başarılı operasyonu ile yakalandı. Polis Teşkilatımıza ve Emniyet İstihbarat Birimlerimize tebrikler