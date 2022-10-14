Son dakika: Bartın Amasra'da maden ocağında patlama! Yer altında mahsur kalan işçiler var | Video

Son dakika bilgisine göre Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında patlama meydana geldiği öğrenildi. Çok sayıda ambulans sevk edildi. Yer altında işçilerin olduğu bilgisi paylaşıldı. Bartın Valiiği tarafından yapılan açıklamada 18.15 sıralarında eksi 300 kotunda henüz nedeni bilinmeyen bir patlama meydana geldiği bildirildi.