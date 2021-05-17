Son Dakika: Başkan Erdoğan açıklaması A Haber ile canlı izle! Kabine Toplantısı kararları canlı yayın izle
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Kabine toplantısı kararlarını Başkan Erdoğan 'Ulusa sesleniş' konuşması ile canlı yayında duyuruyor! Başkan Erdoğan'ın Kontrollü normalleşme kararlarını açıkladığı Ulusa Sesleniş konuşmasını canlı yayınla izlemek için aşağıdaki linke tıklayın...
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