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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Arnavutluk'ta resmi törenle karşılandı | Video 17.01.2022 | 12:44
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Hasan Basri Yalçın | Muhalefetin HDP aymazlığı devam ediyor 17.01.2022 | 10:37
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Haşmet Babaoğlu | Her yer tiktok 17.01.2022 | 10:04
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Mehmet Barlas | Erdoğan Menderes’i anlattı 17.01.2022 | 10:01
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Hekimoğlu İsmail son yolculuğuna uğurlandı | Video 16.01.2022 | 16:32
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HDP'nin kongresinde skandal sloganlar | Video 16.01.2022 | 16:32
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Haşmet Babaoğlu | Yüzlerimizi geri verin! 16.01.2022 | 16:12
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Mahmut Övür | 'Kemalciler ile Ekremciler'in medya savaşı 16.01.2022 | 16:09
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SON DAKİKA: Uçakla seyahatte PCR zorunluluğu yeniden getirildi! | Video 16.01.2022 | 15:42
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Aydın'da önemli açıklamalar | Video 15.01.2022 | 19:32
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Bolu'da zincirleme kaza! 12 araç birbirine girdi | Video 15.01.2022 | 17:40
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Hasan Basri Yalçın | Ukrayna görüşmeleri tıkandı 15.01.2022 | 15:23
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Haşmet Babaoğlu | Cumartesi Notları: Unutturuyorlar! 15.01.2022 | 14:59
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Salih Tuna | Mantık hak getire 15.01.2022 | 14:57
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın davetlisi olarak bugün Tiran'a gitti. Başkan Erdoğan'ın yapacağı kritik ziyaret öncesi Tiran'da bulunan caddeler Türk bayrakları ile donatıldı. Başkan Erdoğan 2019'da meydana gelen deprem felaketinde evlerini kaybeden aileler için Türkiye tarafından Laç şehrinde inşa edilen konutların teslim törenine katılacak.