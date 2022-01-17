SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Arnavutluk'ta resmi törenle karşılandı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın davetlisi olarak bugün Tiran'a gitti. Başkan Erdoğan'ın yapacağı kritik ziyaret öncesi Tiran'da bulunan caddeler Türk bayrakları ile donatıldı. Başkan Erdoğan 2019'da meydana gelen deprem felaketinde evlerini kaybeden aileler için Türkiye tarafından Laç şehrinde inşa edilen konutların teslim törenine katılacak.