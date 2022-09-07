Son Dakika: Başkan Erdoğan Balkan turunun ikinci durağı olan Sırbistan'da! | Video
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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Balkan turunun ikinci durağı olan Sırbistan'a gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan için resmi karşılama töreni düzenlendi. Sırbistan bu ziyarete büyük önem verirken Başkan Erdoğan'ın barışı tesis eden bir etken olduğu rolüne dikkat çekiliyor...