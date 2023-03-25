Video Haber Son Dakika: Başkan Erdoğan Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde incelemelerde bulundu | Video
Son Dakika: Başkan Erdoğan Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde incelemelerde bulundu | Video

Son Dakika: Başkan Erdoğan Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde incelemelerde bulundu | Video

25.03.2023 | 17:06

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde incelemelerde bulundu.

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