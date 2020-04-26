Son dakika: Başkan Erdoğan, İsveç'teki Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü!

Son dakika haberi: İsveç'te yaşayan Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken'in corona virüs tedavisi yapılmayınca Türkiye devreye girmiş, Başkan Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önderliğinde özel ambulans uçakla ülkemize getirilmişti. Başkan Erdoğan tedavi için ülkemize getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü. Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayınladığı telefon görüşmesi videosunun altına "Bugün İsveç'ten uçak ambulans ile ülkemize getirdiğimiz Emrullah Bey'in kızı Leyla kardeşimle telefonda görüştüm. Yaşadığı mutluluğu paylaşmayı bizlere nasip eden Allah'a şükürler olsun. Bu devlet, Milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz..." notunu düştü.