SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Mehmetçik ile bayramlaştı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da vatani görevini yapan mehmetçikler ile bayramlaştı. Askerler ile telefonda bayramlaşan Başkan Erdoğan, "Bizler gerek Mehmetçiklerimiz, gerek Komuta Kademesi hepsiyle teröristleri inşallah bundan sonra da bugüne kadar olduğu gibi yok edeceklerine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
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