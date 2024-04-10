Video Haber SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Mehmetçik ile bayramlaştı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Mehmetçik ile bayramlaştı

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Mehmetçik ile bayramlaştı

10.04.2024 | 18:12

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da vatani görevini yapan mehmetçikler ile bayramlaştı. Askerler ile telefonda bayramlaşan Başkan Erdoğan, "Bizler gerek Mehmetçiklerimiz, gerek Komuta Kademesi hepsiyle teröristleri inşallah bundan sonra da bugüne kadar olduğu gibi yok edeceklerine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA | İsrail vahşeti bitmiyor! Hamas lideri İsmail Heniyye’nin 3 oğlu hayatını kaybetti 02:40
SON DAKİKA | İsrail vahşeti bitmiyor! Hamas lideri İsmail Heniyye'nin 3 oğlu hayatını kaybetti 10.04.2024 | 18:19
Irak’ın kuzeyinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi! 00:51
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! 10.04.2024 | 18:18
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Mehmetçik ile bayramlaştı 02:02
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Mehmetçik ile bayramlaştı 10.04.2024 | 18:12
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan siyasi parti genel başkanları ile görüştü: Ramazan Bayramı tebriği! 01:59
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan siyasi parti genel başkanları ile görüştü: Ramazan Bayramı tebriği! 10.04.2024 | 18:12
Bakan Koca Hatay’da Hüsamettin Sivri’yle bir araya geldi | Video 01:39
Bakan Koca Hatay'da Hüsamettin Sivri'yle bir araya geldi | Video 10.04.2024 | 17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler Gazze’ye yardım ulaşıncaya kadar sürecek 09:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler Gazze'ye yardım ulaşıncaya kadar sürecek 10.04.2024 | 16:16
Başkan Erdoğan, telefonla Mehmetçiklerimizin bayramını kutladı | Video 14:34
Başkan Erdoğan, telefonla Mehmetçiklerimizin bayramını kutladı | Video 10.04.2024 | 15:46
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Gazze mesajı: İslam dünyası ne yazık ki iyi bir sınav veremedi | Video 04:21
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Gazze mesajı: "İslam dünyası ne yazık ki iyi bir sınav veremedi" | Video 10.04.2024 | 10:28
Bakan Koca, deprem mezarlığında vatandaşlara başsağlığı diledi | Video 05:00
Bakan Koca, deprem mezarlığında vatandaşlara başsağlığı diledi | Video 10.04.2024 | 09:28
MHP lideri Bahçeli’den Meral Akşener’e çağrı | Video 14:40
MHP lideri Bahçeli’den Meral Akşener’e çağrı | Video 10.04.2024 | 08:36
Malatya polisi Uyan Sunam türküsünü seslendirdi 06:41
Malatya polisi "Uyan Sunam" türküsünü seslendirdi 10.04.2024 | 01:17
Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı 00:10
Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı 09.04.2024 | 21:28
Polisin gözü önünde drift ve ışık ihlaline 34 bin lira ceza 00:17
Polisin gözü önünde drift ve ışık ihlaline 34 bin lira ceza 09.04.2024 | 18:25
Bayraktar Akıncı gururu: 50 bin uçuş saatini tamamladı! | Video 01:36
Bayraktar Akıncı gururu: 50 bin uçuş saatini tamamladı! | Video 09.04.2024 | 17:07
Başkan Erdoğan’dan Ramazan Bayramı mesajı: Bize durmak, dinlenmek, soluklanmak yok | Video 05:15
Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı: "Bize durmak, dinlenmek, soluklanmak yok" | Video 09.04.2024 | 11:10
“Bozdoğan-22” operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı | Video 00:43
“Bozdoğan-22” operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı | Video 09.04.2024 | 08:49
YRP’li aday milletvekili ile tartıştı 00:56
YRP’li aday milletvekili ile tartıştı 08.04.2024 | 21:39
Ayasofya Camii’nde Ramazan ayının son teravih namazı kılınacak! 02:09
Ayasofya Camii'nde Ramazan ayının son teravih namazı kılınacak! 08.04.2024 | 21:09
Ekrem Kızıltaş: Türkiye’nin İsrail’e yönelik tedbir kararları ezberleri bozacak! | VİDEOHABER 24:50
Ekrem Kızıltaş: "Türkiye'nin İsrail'e yönelik tedbir kararları ezberleri bozacak!" | VİDEOHABER 08.04.2024 | 20:37
Türkiye, Gazze’ye en çok yardım eden ülke oldu 01:11
Türkiye, Gazze’ye en çok yardım eden ülke oldu 08.04.2024 | 19:22

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA