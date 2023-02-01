Son dakika! Başkan Erdoğan: Menderes'i astılar şimdi sloganını çalıyorlar | Video
Son dakika... Gündemdeki konuları değerlendiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan CHP Genel Merkezi'ne asılan 'Yeter Söz Milletindir' afişi ile ilgili "Kalleşçe astıkları Menderes'in şimdi de sloganını çalıyorlar. Bu slogan CHP'ye bir isyanın nişanesidir. Millet iradesine sahip çıkanlar ancak bu sözü kullanma hakkına sahip olabilir. Kalkmışlar binalarına bu sloganı asıyorlar. Biz de bugün CHP zihniyetine Yeter Söz Milletindir diyoruz." dedi. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin an itibarıyla İsveç'in NATO'ya üyeliğine sıcak bakmadığını da söyledi.
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