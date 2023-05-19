Video Haber SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Sinan Oğan ile görüşüyor | Video
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Sinan Oğan ile görüşüyor | Video

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Sinan Oğan ile görüşüyor | Video

19.05.2023 | 17:04

SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bugün kabul ediyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan Dolmabahçe’de Sinan Oğan’ı kabul etti | Video 03:26
Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de Sinan Oğan'ı kabul etti | Video 19.05.2023 | 18:22
Son Dakika: Kütahya’da CHP’liler ile pazar esnafı arasında arbede yaşandı! O anlar kamerada | Video 01:38
Son Dakika: Kütahya'da CHP'liler ile pazar esnafı arasında arbede yaşandı! O anlar kamerada | Video 19.05.2023 | 17:15
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Sinan Oğan ile görüşüyor | Video 01:36
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Sinan Oğan ile görüşüyor | Video 19.05.2023 | 17:04
Bakan Varank’tan vatandaşa TOGG sürprizi! Direksiyonun başına geçti, ’Kapışalım mı’ esprisi yaptı | Video 00:32
Bakan Varank'tan vatandaşa TOGG sürprizi! Direksiyonun başına geçti, 'Kapışalım mı' esprisi yaptı | Video 19.05.2023 | 16:47
Mahmut Övür | ‘Aynı masada yer aldık hata yaptık’ diyemiyor 04:13
Mahmut Övür | ‘Aynı masada yer aldık hata yaptık’ diyemiyor 19.05.2023 | 16:23
Burhanettin Duran | Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun ikinci tur kampanyaları 04:18
Burhanettin Duran | Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun ikinci tur kampanyaları 19.05.2023 | 16:19
Hilal Kaplan | Kılıçdaroğlu’na tek sorum var 03:02
Hilal Kaplan | Kılıçdaroğlu'na tek sorum var 19.05.2023 | 16:12
Melih Altınok | Gitti bulaşık deterjanı geldi kalpaklı Atatürk portresi 04:08
Melih Altınok | Gitti bulaşık deterjanı geldi kalpaklı Atatürk portresi 19.05.2023 | 16:10
Başkan Erdoğan’dan İstanbul Modern’i ziyaretinde önemli açıklamalar: Kültür sanatta dev adımlar attık | Video 21:13
Başkan Erdoğan'dan İstanbul Modern'i ziyaretinde önemli açıklamalar: "Kültür sanatta dev adımlar attık" | Video 19.05.2023 | 15:25
Adıyaman’da geçici iş yerleri teslim edildi | Video 01:07
Adıyaman'da geçici iş yerleri teslim edildi | Video 19.05.2023 | 11:58
Milli uyanışın 104. yılı! Bakan Kasapoğlu ve 81 ilden gelen gençler Anıtkabir’i ziyaret etti | Video 14:40
Milli uyanışın 104. yılı! Bakan Kasapoğlu ve 81 ilden gelen gençler Anıtkabir'i ziyaret etti | Video 19.05.2023 | 10:02
Milli Görüş’ün önemli ismi Hasan Damar’dan Başkan Erdoğan’a destek çağrısı | Video 01:53
Milli Görüş'ün önemli ismi Hasan Damar'dan Başkan Erdoğan'a destek çağrısı | Video 18.05.2023 | 19:21
İbrahim Kalın’dan Belçikalı bakana tepki! İzan ve ölçüyü kaybettiler | Video 09:08
İbrahim Kalın'dan Belçikalı bakana tepki! "İzan ve ölçüyü kaybettiler" | Video 18.05.2023 | 16:34
Bakan Kurum: “Deprem bölgesindeki şantiyelerimizde çalışmalar tam gaz” | Video 01:06
Bakan Kurum: “Deprem bölgesindeki şantiyelerimizde çalışmalar tam gaz” | Video 18.05.2023 | 15:35
HDP’li Serhat Eren, PKK medyasında Kılıçdaroğlu’na destek istedi | Video 00:20
HDP'li Serhat Eren, PKK medyasında Kılıçdaroğlu'na destek istedi | Video 18.05.2023 | 16:13
Ömer Çelik’ten Belçikalı Bakan Zuhal Demir’e tepki: Avrupa faşistlerinin dilini kullanıyor | Video 01:11
Ömer Çelik'ten Belçikalı Bakan Zuhal Demir'e tepki: "Avrupa faşistlerinin dilini kullanıyor" | Video 18.05.2023 | 16:14
TCG Anadolu ilk tatbikatına çıkıyor | Video 10:07
TCG Anadolu ilk tatbikatına çıkıyor | Video 18.05.2023 | 13:09
Kılıçdaroğlu seçim stratejisini açıkladı! HDP’den Kılıçdaroğlu’na 2. turda destek | Video 02:42
Kılıçdaroğlu seçim stratejisini açıkladı! HDP'den Kılıçdaroğlu'na 2. turda destek | Video 18.05.2023 | 13:22
CHP’li seçmen isyan etti! İkinci turda Kılıçdaroğlu’na oy yok | Video 01:35
CHP'li seçmen isyan etti! "İkinci turda Kılıçdaroğlu'na oy yok" | Video 18.05.2023 | 13:15
CHP’de 14 Mayıs hezimeti sonrası Ali Cengiz oyunu! Yine seçmenin aklıyla alay ediyorlar! 00:32
CHP’de 14 Mayıs hezimeti sonrası Ali Cengiz oyunu! Yine seçmenin aklıyla alay ediyorlar! 18.05.2023 | 12:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA