Son dakika! Başkan Erdoğan, 'Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'nde konuştu | Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan subay ve astsubay mezuniyet töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Mezuniyet heyecanlarını paylaştığımız eğitimlerini başarıyla tamamlayan 462 subayımız ile 2 bin 751 astsubayımızın her birini tebrik ediyorum. Sizleri en donanımlı şekilde yetiştiren, ailelerinize, hocalarınıza ve komutanlarınıza şahsım ve milletim adıma teşekkür ediyorum." dedi. Konuşmasında ekonomideki başarılı gidişata da vurgu yapan Erdoğan, "Son 12 aylık ihracatımız tarihimizde ilk kez 200 milyar doları aştı. İhracattaki bu başarımızla cari açığımız 30 milyar doların altına geriledi" ifadelerine yer verdi.