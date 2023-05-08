SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs çağrısı: Gelin ilk turda bu işi bitirelim | Video
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Çerkezköy Hayri Batur Caddesi'nde düzenlenen mitingde coşkulu kalabalığa seslendi. 14 Mayıs seçimleri için vatandaşlara tarihi bir çağrıda bulunan Başkan Erdoğan, "Gelin bu işi ilk turda açık ara bitirerek ülkemizi terör örgütlerinin ve tefecilerin eline bırakmama irademizi en güzel şekilde ortaya koyalım." dedi.
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