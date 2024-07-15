SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz Şehitler Makamı ziyaretinde önemli açıklamalar | Video
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 15 Temmuz gecesi millet iradesinin şaha kalktığını belirterek, "15 Temmuz'a oyun diyenleri, tiyatro diyenleri, utanmadan danışıklı dövüş diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz." dedi.
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