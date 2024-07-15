Video Haber SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz Şehitler Makamı ziyaretinde önemli açıklamalar | Video
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz Şehitler Makamı ziyaretinde önemli açıklamalar | Video

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz Şehitler Makamı ziyaretinde önemli açıklamalar | Video

15.07.2024 | 12:24

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 15 Temmuz gecesi millet iradesinin şaha kalktığını belirterek, "15 Temmuz'a oyun diyenleri, tiyatro diyenleri, utanmadan danışıklı dövüş diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz." dedi.

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