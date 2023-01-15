Video Haber SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 6'lı masanın 'kriz' vaatlerine gönderme: Böyle memleket mi idare edilir? | Video
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 6'lı masanın 'kriz' vaatlerine gönderme: Böyle memleket mi idare edilir? | Video

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 6'lı masanın 'kriz' vaatlerine gönderme: Böyle memleket mi idare edilir? | Video

15.01.2023 | 21:08

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan, 6'lı masanın 'kriz' vaatlerine göndermede bulunarak, "Hepsi başbakan yardımcısı olacakmış, birer tane de bakanlık alacaklarmış. Ya böyle memleket mi idare edilir? Bu cehalet. Bu ülke nasıl yönetilir haberleri yok" ifadelerini kullandı. Erdoğan, İsveç'teki skandal PKK provokasyonu ile ilgili, "Bu duruma karşı eğer bir el koymazlarsa İsveç'le münasebetlerimiz çok daha gerilebilir." mesajını verdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan 6’lı masanın ’kriz’ vaatlerine gönderme: Böyle memleket mi idare edilir? | Video 01:03:05
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 6'lı masanın 'kriz' vaatlerine gönderme: Böyle memleket mi idare edilir? | Video 15.01.2023 | 21:08
Başkan Erdoğan, ’Muğla Gençlik Buluşması’ programında gençlerle bir araya geldi | Video 02:03
Başkan Erdoğan, 'Muğla Gençlik Buluşması' programında gençlerle bir araya geldi | Video 15.01.2023 | 20:57
İzmir’de Kılıçdaroğlu’na protesto: İşçilerle korumalar arasında arbede 01:43
İzmir'de Kılıçdaroğlu'na protesto: İşçilerle korumalar arasında arbede 15.01.2023 | 19:38
Klasik arabalar Paris sokaklarında tur attı | Video 06:50
Klasik arabalar Paris sokaklarında tur attı | Video 15.01.2023 | 18:24
Başkan Erdoğan’dan Yunanistan’a uyarı: Uslu durduğun sürece seninle işimiz yok 12:26
Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a uyarı: Uslu durduğun sürece seninle işimiz yok 14.01.2023 | 18:42
Mahmut Övür | HDP nereye koşuyor? 04:14
Mahmut Övür | HDP nereye koşuyor? 14.01.2023 | 17:17
Melih Altınok | Özgür Bey yaşıyor musunuz? 04:05
Melih Altınok | Özgür Bey yaşıyor musunuz? 14.01.2023 | 17:14
Salih Tuna | Manyak mısınız? 03:24
Salih Tuna | Manyak mısınız? 14.01.2023 | 17:11
Son Dakika: Başkan Erdoğan Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması’nda konuştu | Video 20:50
Son Dakika: Başkan Erdoğan Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması'nda konuştu | Video 14.01.2023 | 16:48
Mehmet Barlas | 6’lı masadan ilk kim kovulacak? 03:50
Mehmet Barlas | 6'lı masadan ilk kim kovulacak? 14.01.2023 | 15:53
Can Ataklı kirli planı açıkladı: 6’lı masa göreve gelirse binlerce bürokrat kovulacak | Video 01:29
Can Ataklı kirli planı açıkladı: "6'lı masa göreve gelirse binlerce bürokrat kovulacak" | Video 14.01.2023 | 15:35
Bahçeli’den seçim tarihi açıklaması: Biz seçime hazırız | Video 03:22
Bahçeli'den seçim tarihi açıklaması: "Biz seçime hazırız" | Video 14.01.2023 | 15:12
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Muğla’daki Toplu Açılış Töreninde önemli açıklamalar | Video 37:56
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Muğla'daki Toplu Açılış Töreninde önemli açıklamalar | Video 14.01.2023 | 14:26
6’lı masaya bir aday daha çıktı: Benim de CV’me bakılsın | Video 01:29
6'lı masaya bir aday daha çıktı: "Benim de CV'me bakılsın" | Video 14.01.2023 | 13:59
6’lı masa sivil darbe mi planlıyor? Cumhurbaşkanına ait yetkiler başkası tarafından mı kullanılacak? | Video 22:12
6'lı masa "sivil darbe" mi planlıyor? Cumhurbaşkanına ait yetkiler başkası tarafından mı kullanılacak? | Video 14.01.2023 | 12:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Muğla paylaşımı ’Muğla Türkiye Yüzyılı’na hazır!’ 03:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muğla paylaşımı 'Muğla Türkiye Yüzyılı’na hazır!' 14.01.2023 | 11:58
SON DAKİKA: Teröristler kazdıkları hendeklere gömüldü! MSB duyurdu: 11 YPG/PKK’lı terörist etkisiz... | Video 02:10
SON DAKİKA: Teröristler kazdıkları hendeklere gömüldü! MSB duyurdu: 11 YPG/PKK'lı terörist etkisiz... | Video 14.01.2023 | 11:23
Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı! Ons altın 9 ayın zirvesinde! Altında yükseliş sürecek mi? | Video 10:03
Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı! Ons altın 9 ayın zirvesinde! Altında yükseliş sürecek mi? | Video 14.01.2023 | 10:38
Memur ve Emekliye Ocak ayı zammı! Zamlı maaş farkları hangi tarihte hesaplara yatacak? | Video 03:39
Memur ve Emekliye Ocak ayı zammı! Zamlı maaş farkları hangi tarihte hesaplara yatacak? | Video 14.01.2023 | 09:51
Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler? | Video 11:46
Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler? | Video 14.01.2023 | 09:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA