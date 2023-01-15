SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 6'lı masanın 'kriz' vaatlerine gönderme: Böyle memleket mi idare edilir? | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan, 6'lı masanın 'kriz' vaatlerine göndermede bulunarak, "Hepsi başbakan yardımcısı olacakmış, birer tane de bakanlık alacaklarmış. Ya böyle memleket mi idare edilir? Bu cehalet. Bu ülke nasıl yönetilir haberleri yok" ifadelerini kullandı. Erdoğan, İsveç'teki skandal PKK provokasyonu ile ilgili, "Bu duruma karşı eğer bir el koymazlarsa İsveç'le münasebetlerimiz çok daha gerilebilir." mesajını verdi.