SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Atv-A Haber ortak yayınında önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atv - A Haber - A Para ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP ile HDP arasında yaşanan pazarlıklara tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Benim milletim bu ihanet şebekelerine 14 Mayıs'ta yol vermeyecektir." dedi. AK Parti'nin 2007 yılında kullandığı sloganın 'Durmak yok yola devam' olduğunu hatırlatan Başkan Erdoğan, "Şimdi bu sloganı 'Doğru adımlarla yola devam' olarak güncelliyor ve Türkiye Yüzyılına doğru yürüyüşümüzü hızlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.