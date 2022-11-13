SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama: Burada bir terör kokusu var! | Video
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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'ya hareketi öncesi açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 53 kişinin de yaralandığını söyledi. Erdoğan, "Burada bir terör kokusu var. Bir kadının bu işte rol oynadığı ilk tespitler, incelemeler devam ediyor." dedi.