SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama: Burada bir terör kokusu var! | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'ya hareketi öncesi açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 53 kişinin de yaralandığını söyledi. Erdoğan, "Burada bir terör kokusu var. Bir kadının bu işte rol oynadığı ilk tespitler, incelemeler devam ediyor." dedi.