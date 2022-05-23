Son dakika: Başkan Erdoğan'dan yeni harekat sinyali! Perşembe gününe işaret etti | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Sınır ötesine düzenlenen harekatlara bir yenisinin daha ekleneceğini ifade eden Başkan Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyinde hazırlıklar tamamlandığında yeni operasyonlar başlayacaktır." ifadelerini kullandı. Erdoğan, perşembe günü yapılacak Milli Güvenlik Kurulunda (MGK) kararın alınacağını ifade etti. İşte son dakika haberini detayları...