Video Haber Son Dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hasan Karakaya'yı Anma Programında konuştu | Video
Son Dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hasan Karakaya'yı Anma Programında konuştu | Video

Son Dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hasan Karakaya'yı Anma Programında konuştu | Video

31.12.2021 | 15:45

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hasan Karakaya’yı Anma Programında konuştu | Video 28:13
Son Dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hasan Karakaya'yı Anma Programında konuştu | Video 31.12.2021 | 15:45
Yavuz Donat | Güle güle 2021 06:16
Yavuz Donat | Güle güle 2021 31.12.2021 | 13:07
9 terörist etkisiz hale getirilmişti: Tunceli’de Eren Kış 6 Mercan Dağlar Operasyonu sürüyor | Video 03:15
9 terörist etkisiz hale getirilmişti: Tunceli'de Eren Kış 6 Mercan Dağlar Operasyonu sürüyor | Video 31.12.2021 | 12:31
Engin Ardıç | Kimsenin içmeyeceği içkiler 02:35
Engin Ardıç | Kimsenin içmeyeceği içkiler 31.12.2021 | 12:39
Haşmet Babaoğlu | 2020’nin üçüncü aşaması... Yani 2022! 03:04
Haşmet Babaoğlu | 2020’nin üçüncü aşaması... Yani 2022! 31.12.2021 | 12:37
Mahmut Övür | Ümit Özdağ ve asıl tehlike 04:21
Mahmut Övür | Ümit Özdağ ve asıl tehlike 31.12.2021 | 12:35
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan ASKON Genel Kurulu’nda önemli açıklamalar 30:07
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan ASKON Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar 31.12.2021 | 12:15
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan TL ve döviz kurları mesajı! ’Dövizdeki dalgalanma kontrol altında’ 15:17
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan TL ve döviz kurları mesajı! 'Dövizdeki dalgalanma kontrol altında' 31.12.2021 | 12:09
DEAŞ’a yılbaşı darbesi | Video 00:22
DEAŞ’a yılbaşı darbesi | Video 31.12.2021 | 11:01
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan yeni yıl mesajı: Milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun | Video 09:37
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan yeni yıl mesajı: "Milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun" | Video 31.12.2021 | 10:12
Futbolda şike davasının soruşturma raporunu hazırlayan FETÖ’cü polis yakalan 00:17
Futbolda şike davasının soruşturma raporunu hazırlayan FETÖ'cü polis yakalan 31.12.2021 | 09:09
Milli Piyango çekilişi canlı izle | MPİ 2022 Yılbaşı özel çekilişi | Milli Piyango canlı izle 31 Aralık 2021 | Video 00:30
Milli Piyango çekilişi canlı izle | MPİ 2022 Yılbaşı özel çekilişi | Milli Piyango canlı izle 31 Aralık 2021 | Video 31.12.2021 | 09:04
Eylem arayışında olan DEAŞ bağlantılı ’Yamaçlı Grubu’na İstanbul ve Adana’da operasyon 00:44
Eylem arayışında olan DEAŞ bağlantılı 'Yamaçlı Grubu'na İstanbul ve Adana'da operasyon 31.12.2021 | 08:48
Hulki Cevizoğlu: Kılıçdaroğlu TÜİK’i basacağına TÜSİAD’ı basmalıydı | Video 01:00
Hulki Cevizoğlu: Kılıçdaroğlu TÜİK'i basacağına TÜSİAD'ı basmalıydı | Video 31.12.2021 | 01:41
Prof. Dr. Göksel Aşan değerlendirdi: Enflasyon ne zaman düşecek? | Video 04:08
Prof. Dr. Göksel Aşan değerlendirdi: Enflasyon ne zaman düşecek? | Video 30.12.2021 | 23:33
Prof. Dr. Göksel Aşan: Kur ataklarından etkilenmememizin nedeni düşük borçluluk | Video 03:52
Prof. Dr. Göksel Aşan: Kur ataklarından etkilenmememizin nedeni düşük borçluluk | Video 30.12.2021 | 23:31
Prof. Dr. Göksel Aşan canlı yayında açıkladı: Döviz yükselecek diye beklemesinler | Video 03:19
Prof. Dr. Göksel Aşan canlı yayında açıkladı: Döviz yükselecek diye beklemesinler | Video 30.12.2021 | 23:29
Dolmuş şoförü seyir halindeyken cep telefonunu elinden düşürmedi | Video 02:42
Dolmuş şoförü seyir halindeyken cep telefonunu elinden düşürmedi | Video 30.12.2021 | 22:50
Şişli’de İETT şoförü dehşeti: Genç hem dövüldü, hem soyuldu | Video 00:59
Şişli’de İETT şoförü dehşeti: Genç hem dövüldü, hem soyuldu | Video 30.12.2021 | 22:44
Ekonomide yeni dönemin ayrıntıları… Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Bşk. Prof. Dr. Göksel Aşan A Haber ekranlarında değerlendirdi | Video 44:25
Ekonomide yeni dönemin ayrıntıları… Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Bşk. Prof. Dr. Göksel Aşan A Haber ekranlarında değerlendirdi | Video 30.12.2021 | 21:50

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Hasan Karakaya'yı Anma Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Dünyamda 2 kalem var ki beni çok etkilemiştir. Bir üstad Necip Fazıl Kısakürek, diğeri de Hasan Karakaya. Bunlar kalemleriyle malum cephelere her zaman korku salmışlardır. Ama korkmamışlardır." dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA