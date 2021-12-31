Son Dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hasan Karakaya'yı Anma Programında konuştu | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Hasan Karakaya'yı Anma Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Dünyamda 2 kalem var ki beni çok etkilemiştir. Bir üstad Necip Fazıl Kısakürek, diğeri de Hasan Karakaya. Bunlar kalemleriyle malum cephelere her zaman korku salmışlardır. Ama korkmamışlardır." dedi.