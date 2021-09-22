SON DAKİKA | Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı açıklama yaptı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:20
02:17
00:24
02:06
02:43
Bilim Kurulu toplantısı başladı | Video 22.09.2021 | 18:13
02:23
02:03
01:34
01:27
04:43
Melih Altınok | Sezai Temelli doğruyu söylemiş! 22.09.2021 | 12:41
07:07
Yavuz Donat | ‘Fahiş fiyat’ vakası 22.09.2021 | 12:39
06:47
02:10
01:58
Mehmet Barlas | Türkiye’nin dünyadaki yeri 22.09.2021 | 11:22
02:22
Engin Ardıç | Meselenin özünün özü 22.09.2021 | 11:20
04:22
Salih Tuna | Bu yobazlıktan usandık 22.09.2021 | 11:18
00:36
İstanbul’da terör örgütü DHKP/C‘ye operasyon: 8 gözaltı | Video 22.09.2021 | 09:53
00:55
İstanbul’da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı | Video 22.09.2021 | 09:33
00:20
Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü | Video 22.09.2021 | 08:49
00:24
Başkan Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüştü | Video 22.09.2021 | 08:48
Son dakika haberleri: Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplandı. Aşılama, vaka ve vefat sayılarının ele alındığı kritik toplantıda, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in temaslı öğrenciler ve karantina sınıflarıyla ilgili PCR testi önerisi de değerlendirildi. Gelen son dakika haberine göre; Bakan Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı. İşte detaylar...