SON DAKİKA | Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı açıklama yaptı | Video

Son dakika haberleri: Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplandı. Aşılama, vaka ve vefat sayılarının ele alındığı kritik toplantıda, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in temaslı öğrenciler ve karantina sınıflarıyla ilgili PCR testi önerisi de değerlendirildi. Gelen son dakika haberine göre; Bakan Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı. İşte detaylar...