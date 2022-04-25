SON DAKİKA: Bursa'da tek motorlu eğitim uçağı sokağa düştü! İşte olay yerinden görüntüler! | Video

Son dakika haberi: Tek motorlu uçak, Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta evlerin arasına düşerek yanmaya başladı. Uçaktaki pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. Olay yerine 20 itfaiye aracı ve ambulanslar sevk edildi.