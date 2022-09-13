Video Haber Son Dakika: CHP'li Kadıköy Belediyesi işçilerin hakkını vermeyi reddetti! Grev başladı | Video
Son Dakika: CHP'li Kadıköy Belediyesi işçilerin hakkını vermeyi reddetti! Grev başladı | Video

Son Dakika: CHP'li Kadıköy Belediyesi işçilerin hakkını vermeyi reddetti! Grev başladı | Video

13.09.2022 | 10:19

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Son dakika haberi: Kadıköy Belediyesi işçileri, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmayınca greve çıkma kararı aldı. Asgari ücretin altında maaş aldıklarını ifade eden içiler 4-5 gün içinde grev kararını asacaklarını belirtti.

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