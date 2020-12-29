Son dakika! Çin'den gelecek olan koronavirüs aşısı yarın sabah Türkiye'de | Video

Çin’den gelecek olan koronavirüs aşısının ne zaman geleceği belli oldu. Çin'den gelecek ilk parti aşı Pekin - İstanbul Havalimanı - Ankara şeklinde taşınacak. 30 Aralık günü Çin’den yola çıkacak olan aşı, İstanbul Havalimanı’na iniş saati 30 Aralık 06:10 olması bekleniyor.