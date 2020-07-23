Son dakika: Corona virüs 23 Temmuz günlük vaka sayısı açıklandı! Son 24 saatte 18 kişi hayatını kaybetti | Video
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Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüs ile mücadele devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından hergün açıklanan günlük koronavirüs vaka sayısı paylaşıldı. 23 Temmuz güncel verilere göre Türkiye'de 43 bin 343 test yapıldı, 913 yeni vaka tespit edildi. 18 vatandaş corona virüs nedeniyle hayatını kaybederken, bin 151 kişi sağlığına kavuştu. Bakan Koca, verileri sosyal medya hesabından "İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Hazirandan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1.043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum" notuya duyurdu.