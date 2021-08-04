SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de 04.08.2021 | 11:34
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Yavuz Donat | Türkiye ve ‘ötekiler’ 03.08.2021 | 13:05
Yüksek Askeri Şura toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. Kritik toplantıya Başkan Erdoğan liderlik edecek. Toplantıda Kuvvet Komutanlarının son durumları değerlendirilecek, terfi ve atamalar ele alınacak. Kararlar Başkan Erdoğan'ın imzası ile yürürlüğe girecek. Kritik toplantının 12'de başlaması beklenirken, Başkan Erdoğan ve YAŞ üyeleri 11.15 itibarıyla Anıtkabir'e geldi.