Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz'da 'Ulusa Sesleniş' konuşması | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:22
01:20
02:04
04:19
00:58
07:05
03:22
Milli antrenör sevgilisinden kaçan kadını, böyle korudu | Video 09.07.2020 | 12:30
00:51
Beykoz'da sürücünün dikkati motosiklet hırsızlığını önledi | Video 09.07.2020 | 12:19
20:06
03:01
20:06
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan canlı yayında önemli açıklamalar | Video 09.07.2020 | 11:51
00:11
02:59
02:41
01:01
Buzağısını virüsten korumak için maske taktı | Video 09.07.2020 | 10:37
00:54
00:58
00:32
01:44
Kadının elindeki telefonu böyle çaldı | Video 09.07.2020 | 10:13
Son Dakika Haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz programı belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'da 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra 'Ulusa Sesleniş' konuşması yapacak.