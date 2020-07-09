Video Haber Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz'da 'Ulusa Sesleniş' konuşması | Video

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz'da 'Ulusa Sesleniş' konuşması | Video

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz'da 'Ulusa Sesleniş' konuşması | Video
09.07.2020 | 16:30

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yolcu alma meselesi yüzünden yolcuların gözü önünde şoförü böyle dövdüler | Video 03:22
Yolcu alma meselesi yüzünden yolcuların gözü önünde şoförü böyle dövdüler | Video 09.07.2020 | 17:18
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz'da 'Ulusa Sesleniş' konuşması | Video 01:20
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz'da 'Ulusa Sesleniş' konuşması | Video 09.07.2020 | 16:30
Askeri casusluk davasında mahkeme kararını verdi! İşte verilen cezalar | Video 02:04
Askeri casusluk davasında mahkeme kararını verdi! İşte verilen cezalar | Video 09.07.2020 | 16:25
Son Dakika Haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Sakarya'da patlama bölgesinde flaş açıklamalar | Video 04:19
Son Dakika Haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Sakarya'da patlama bölgesinde flaş açıklamalar | Video 09.07.2020 | 14:50
Çankırı'da kamyon sürücüsünün ambulansa yol vermediği anlar cep telefonu kamerasında | Video 00:58
Çankırı'da kamyon sürücüsünün ambulansa yol vermediği anlar cep telefonu kamerasında | Video 09.07.2020 | 14:20
Son dakika: Sakarya Belediye Başkanı'ında flaş patlama açıklaması : 3 Şehit! Olay yerinden ilk görüntüler... | Video 07:05
Son dakika: Sakarya Belediye Başkanı'ında flaş patlama açıklaması : 3 Şehit! Olay yerinden ilk görüntüler... | Video 09.07.2020 | 12:44
Milli antrenör sevgilisinden kaçan kadını, böyle korudu | Video 03:22
Milli antrenör sevgilisinden kaçan kadını, böyle korudu | Video 09.07.2020 | 12:30
Beykoz'da sürücünün dikkati motosiklet hırsızlığını önledi | Video 00:51
Beykoz'da sürücünün dikkati motosiklet hırsızlığını önledi | Video 09.07.2020 | 12:19
Son Dakika Haberi: Okular 31 Ağustos'ta açılacak mı? Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar | Video 20:06
Son Dakika Haberi: Okular 31 Ağustos'ta açılacak mı? Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar | Video 09.07.2020 | 11:50
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı açıkladı... Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? | Video 03:01
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı açıkladı... Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? | Video 09.07.2020 | 11:55
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan canlı yayında önemli açıklamalar | Video 20:06
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan canlı yayında önemli açıklamalar | Video 09.07.2020 | 11:51
Son Dakika: İstanbul'da ünlü grubun solistinden kadına şiddet! Skandal görüntüler ortaya çıktı | Video 00:11
Son Dakika: İstanbul'da ünlü grubun solistinden kadına şiddet! Skandal görüntüler ortaya çıktı | Video 09.07.2020 | 11:35
Maskesiz gençler neye uğradığını şaşırdı! Drone'a el salladıktan sonra ceza yediler | Video 02:59
Maskesiz gençler neye uğradığını şaşırdı! Drone'a el salladıktan sonra ceza yediler | Video 09.07.2020 | 11:02
Altın fiyatlarında artış devam edecek mi? Gram altın 400 TL sınırında... | Video 02:41
Altın fiyatlarında artış devam edecek mi? Gram altın 400 TL sınırında... | Video 09.07.2020 | 10:53
Buzağısını virüsten korumak için maske taktı | Video 01:01
Buzağısını virüsten korumak için maske taktı | Video 09.07.2020 | 10:37
Yaşlı adam elindeki bıçağı kazara gözüne sapladı... O halde hastaneye getirildi | Video 00:54
Yaşlı adam elindeki bıçağı kazara gözüne sapladı... O halde hastaneye getirildi | Video 09.07.2020 | 10:33
Maske takmayan ve güvenlik güçlerine direnen vatandaş: Sen kimsin, ne kadar maaş alıyorsun | Video 00:58
Maske takmayan ve güvenlik güçlerine direnen vatandaş: "Sen kimsin, ne kadar maaş alıyorsun" | Video 09.07.2020 | 10:33
Serdar Ortaç'ın en komik halleri! Makyaj filtresi kullandığı görüntüleri takipçileriyle paylaştı! | Video 00:32
Serdar Ortaç'ın en komik halleri! Makyaj filtresi kullandığı görüntüleri takipçileriyle paylaştı! | Video 09.07.2020 | 10:24
Kadının elindeki telefonu böyle çaldı | Video 01:44
Kadının elindeki telefonu böyle çaldı | Video 09.07.2020 | 10:13
Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan flaş paylaşım | Video 02:38
Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan flaş paylaşım | Video 09.07.2020 | 09:42

Son Dakika Haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz programı belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'da 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra 'Ulusa Sesleniş' konuşması yapacak.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA