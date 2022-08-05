SON DAKİKA: Dünyanın gözü Soçi'de: Başkan Erdoğan'dan FLAŞ Suriye mesajı! "Bölgeyi rahatlatacak" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:08
Erdoğan-Putin zirvesi sona erdi! Soçi Zirvesi'nden ortak bildiri... | Video 05.08.2022 | 21:00
20:12
04:29
Burhanettin Duran | İki boğaz ve büyük güç rekabetinin yeni dünyası 05.08.2022 | 15:58
02:09
Engin Ardıç | Cılkı çıktı 05.08.2022 | 15:25
02:45
Melih Altınok | Bütün düğmelere aynı anda basıyorlar 05.08.2022 | 15:23
01:56
Mehmet Barlas | Soçi'deki Erdoğan-Putin görüşmesi neden bu kadar önemli? 05.08.2022 | 15:21
03:14
Mahmut Övür | Göktaş, Ali Koç'un avukatı mı? 05.08.2022 | 15:18
03:45
00:58
Son Dakika: Başkan Erdoğan Soçi'ye gitti | Video 05.08.2022 | 13:28
00:31
02:11
05:00
02:26
Engin Ardıç | Kıyma makinesi de koy 04.08.2022 | 16:46
04:47
05:16
SON DAKİKA! KPSS iptal edildi! Yeni KPSS takvimi için tarih verildi 04.08.2022 | 13:03
04:47
04:47
16:22
Başkan Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de | Video 04.08.2022 | 11:24
03:36
00:11
Yediiklim Yayınevi'nin Ostim'deki adresine operasyon | Video 04.08.2022 | 09:08
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'ye yaptığı günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan, "Suriye'deki gelişmeleri özellikle ele almamız inanıyorum ki bölgeye ayrıca rahatlama getirecektir." dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, "Avrupa, Rusya'dan kesintisiz doğal gaz akışı nedeniyle Türkiye'ye minnettar olmalıdır" ifadelerini kullandı.