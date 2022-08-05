SON DAKİKA: Dünyanın gözü Soçi'de: Başkan Erdoğan'dan FLAŞ Suriye mesajı! "Bölgeyi rahatlatacak" | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'ye yaptığı günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan, "Suriye'deki gelişmeleri özellikle ele almamız inanıyorum ki bölgeye ayrıca rahatlama getirecektir." dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, "Avrupa, Rusya'dan kesintisiz doğal gaz akışı nedeniyle Türkiye'ye minnettar olmalıdır" ifadelerini kullandı.