SON DAKİKA: Emekli amirallerin darbe imalı gece yarısı bildirisinin perde arkasında ne var?
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Son dakika! Darbe imalı bildiriye tepkiler çığ gibi | Video 04.04.2021 | 09:12
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Son dakika haberleri... Sabah Gazetesi Yavuz Donat, canlı yayında; emekli amirallerin gece yarısı yayınlandıkları darbe imalı bildirinin perde arkası ile ilgili önemli yorumlarda bulundu.