Son dakika: Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte 2020 Haziran ayı enflasyon verileri... | Video
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Son dakika haberi... 2020 Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından emekli maaş zammı. memeur maaş zammı ne kadar olacak? Memur maaş zammı ne kadar olacak? Emekli maaş zam oranı ne kadar olacak? İşte 2020 Haziran ayı enflasyon rakamları ve muhtemel memur, emekli maaş zamları...
2020 Temmuz SSK, Emekli Sandığı, emekli, memur maaş zamları belli oldu! İşte yeni emekli, memur maaşları... | Video