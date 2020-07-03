Son dakika: Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte 2020 Haziran ayı enflasyon verileri... | Video

Son dakika haberi... 2020 Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından emekli maaş zammı. memeur maaş zammı ne kadar olacak? Memur maaş zammı ne kadar olacak? Emekli maaş zam oranı ne kadar olacak? İşte 2020 Haziran ayı enflasyon rakamları ve muhtemel memur, emekli maaş zamları...