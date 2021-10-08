Son dakika: Erman Toroğlu'ndan çok çarpıcı sözler! "Kadroyu sahaya çıkaran kişi..." | Video

Son dakika haberleri... 2022 Dünya Kupası grup eleme maçında A Milli takımımız Kadıköy'de Norveç'i konuk ediyor. İlk yarısı 1-1 sona eren maçta karşılaşmanın ardından yorumcu Erman Toroğlu flaş açıklamalarda bulundu. Sahaya çıkan kadro ile ilgili eleştirilerde bulunan Erman Toroğlu, Hamit Altıntop ve Stefan Kuntz ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.