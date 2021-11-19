Son Dakika: Erzurum Valisi Okay Memiş'ten deprem açıklaması: ''Birkaç köyde yıkım ihbarı aldık, can kaybı ihbarı yok''
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Erzurum Valisi Okay Memiş, "Panik yapılmamasını önemle istirham ediyorum. Vatandaşlarımız güvende olduklarını kendileri değerlendirebilirler. Şu ana kadar vatandaşlarımızdan bize bir talep olmadı. Konuyu takip ediyoruz, şu an çok yeni durum. İlçenin kaymakamı, AFAD il müdürümüz hareket halinde. İhbar aldığımız bir kaç köy var. O köylere jandarmamız oluşmak üzere." ifadelerini kullandı..