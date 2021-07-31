Son dakika: Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, hayatını kaybetti | Video
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Son dakika haberleri: 2015-2017 yılları arasında Sakarya Valiliği görevinde bulunan Hüseyin Avni Coş, evine giderken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.