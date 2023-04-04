Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu duyurdu! KYK yurtları açılacak mı? | Video
Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu KYK yurtları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu KYK yurtlarının hem depremzedelerin hem de öğrencilerin hizmetinde olacağını açıkladı.
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