Son dakika: Gezi parkı olayları davasında yeni gelişme! İtiraz için süre tutum dilekçesi verildi | Video
Gezi Parkı olayları davasından çıkan kararın ardından son dakika yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora’nın da bulunduğu 1’i tutuklu 6’sı firari 16 sanığın “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Sanıklar tüm suçlardan beraat etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Duruşma Bürosu Savcıları tarafından itiraz için süre tutum dilekçesi verildi.
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