SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı! İşte yeni rezerv miktarı! | Video

Türkiye'nin asırlık projesi Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi'nin temeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Zonguldak'ta atıldı. Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın karaya çıkacağı tesis, Türkiye'nin yeni enerji üssü olacak. Başkan Erdoğan açılışta merakla beklenen müjdeyi de duyurdu. Erdoğan yaptığı açıklamada "Fatih Sondaj gemimiz, Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı. Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı." dedi.