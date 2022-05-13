Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan AKM'de Ayasofya mesajı: Tam da üstadın dediği şekilde açıldı! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
17:48
02:29
00:46
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası | Video 13.05.2022 | 18:38
09:12
01:46
Başkan Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü | Video 13.05.2022 | 18:05
03:27
Son Dakika: MSB: Suriye'nin Kuzeyinde 52 terörist öldürüldü | Video 13.05.2022 | 17:07
01:49
Son Dakika: Başkan Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü | Video 13.05.2022 | 16:11
01:11
06:18
Başkan Erdoğan’dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar | Video 13.05.2022 | 14:13
00:33
00:15
DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan gözaltına alındı | Video 13.05.2022 | 13:12
05:02
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye YPG/PKK tepkisi | Video 13.05.2022 | 11:52
01:12
00:42
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 16 şüpheli gözaltında | Video 13.05.2022 | 11:09
04:09
04:27
Melih Altınok | Ekrem İmamoğlu lider olma fırsatını kaçırdı 13.05.2022 | 10:32
00:47
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 12 şüpheli yakalandı | Video 13.05.2022 | 08:51
02:20
Mehmet Barlas | Finlandiya NATO'ya başvurdu 13.05.2022 | 08:59
02:48
00:48
Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna saldırı | Video 13.05.2022 | 00:23
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı'nın Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlediği ‘’Zindandan Mehmed'e Mektup Sergisi'’ açılış töreni ve ‘’Reis Bey’’ tiyatrosunun gösteriminde konuştu. Başkan Erdoğan, " Üstad Necip Fazıl, davası uğruna bedel ödemekten hiç kaçmadı. 'Umudun, kurtuluşun, diriliş ruhunun kaynağı Türkiye'dir' demekten bir an olsun geri durmadı." dedi.