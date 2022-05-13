Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan AKM'de Ayasofya mesajı: Tam da üstadın dediği şekilde açıldı! | Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı'nın Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlediği ‘’Zindandan Mehmed'e Mektup Sergisi'’ açılış töreni ve ‘’Reis Bey’’ tiyatrosunun gösteriminde konuştu. Başkan Erdoğan, " Üstad Necip Fazıl, davası uğruna bedel ödemekten hiç kaçmadı. 'Umudun, kurtuluşun, diriliş ruhunun kaynağı Türkiye'dir' demekten bir an olsun geri durmadı." dedi.