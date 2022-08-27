Son dakika haberi | Ticari mevduatlara yeni düzenleme: Resmi Gazete'de yayımlandı | Video
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Resmi Gazete'de yayımlanan son dakika kararına göre; Şirket ve kurumların bankalardaki mevduatları 200 bin lira limit olmak üzere gerçek kişiler gibi Tasarruf Mevduatı ve Katılım Fonu (TMSF) sigortası kapsamına alındı.