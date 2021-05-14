Son Dakika Haberleri: İşgalci İsrail'e tepkiler çığ gibi: Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır | Video
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Son dakika haberleri: İşgalc İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlatıldığını ve İsrail askerlerinin Gazze'ye girdiğini açıkladı. A Haber ekranlarında İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı kara harekatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail savaş suçu işliyor" dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mücadelemiz Filistin tam anlamıyla özgürlüğüne kavuşana dek sürecektir. Bu hukuksuzluk ve işgal derhal son bulmalıdır." dedi.