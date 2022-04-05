Son Dakika: HDP'li Semra Güzel yurt dışına mı kaçtı? | Video

Son dakika haberi: PKK'lı teröristler ile fotoğrafları ortaya çıkan ve mecliste dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan Semra Güzel'in halen nerede olduğu bilinmiyor. HDP'li Semra Güzel'in siyasi iltica yapmaya hazırlandığı iddiası var.