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Son Dakika: HDP'li Semra Güzel yurt dışına mı kaçtı? | Video 05.04.2022 | 11:26
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Son dakika haberi: PKK'lı teröristler ile fotoğrafları ortaya çıkan ve mecliste dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan Semra Güzel'in halen nerede olduğu bilinmiyor. HDP'li Semra Güzel'in siyasi iltica yapmaya hazırlandığı iddiası var.