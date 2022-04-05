Video Haber Son Dakika: HDP'li Semra Güzel yurt dışına mı kaçtı? | Video
Son Dakika: HDP'li Semra Güzel yurt dışına mı kaçtı? | Video

Son Dakika: HDP'li Semra Güzel yurt dışına mı kaçtı? | Video

05.04.2022 | 11:26

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Son dakika haberi: PKK'lı teröristler ile fotoğrafları ortaya çıkan ve mecliste dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan Semra Güzel'in halen nerede olduğu bilinmiyor. HDP'li Semra Güzel'in siyasi iltica yapmaya hazırlandığı iddiası var.

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