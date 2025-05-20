SON DAKİKA: İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında 3. dalga! Basın Yayın Daire Başkanı da gözaltına alındı | Video
Son dakika haberi: İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni operasyon. İBB Basın ve Yayın Başkanı Taner Çetin ve İBB personeli, şirket çalışanların bulunduğu 22 şüpheli hakkında ihaleye fesat karıştırmaktan gözaltı kararı verildi.
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