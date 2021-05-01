Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tam kapanma açıklaması: Önce sabır, sonra bayram...

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı Güvenlik Toplantısı'nda açıklamalar yapıyor. Bakan Soylu, tam kapanmayla ilgili, "Bir arkadaşım dün koronavirüsten kaybettim. Çocukluğumuzdan beri beraberiz. Bu işin telafi edebilecek bir tarafı olsa, hep birlikte telafi eelim. 1.5 yıldan beri çocuklar okula gidemiyor, camilerde saf düzenimiz değişti. Bunun hala tezviratını yapanlar var. Yapmayın artık ya..." dedi.