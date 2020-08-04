Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:50
Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi | Video 04.08.2020 | 21:31
03:20
01:42
03:42
02:24
00:37
07:15
02:26
02:30
00:49
03:01
02:45
02:01
02:21
İzmir'deki yangın büyüyor...Siteler boşaltıldı | Video 03.08.2020 | 21:01
00:09
01:59
05:16
Polis olmak isteyen çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması | Video 03.08.2020 | 19:18
02:24
Rus savaş uçaklarından İdlib'e hava saldırısı: 4 ölü | Video 03.08.2020 | 18:56
06:24
İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "Kovid-19 tedbirleri" konulu ek genelge gönderildi. Genelgeye göre, evinde izolasyona tabi tutulanların özellikle ilk 7 gün izolasyon şartlarına uyup uymadıkları, vali, kaymakam ve kollukça denetlenecek.