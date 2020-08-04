Video Haber Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi | Video

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi | Video

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi | Video
04.08.2020 | 21:31

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İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "Kovid-19 tedbirleri" konulu ek genelge gönderildi. Genelgeye göre, evinde izolasyona tabi tutulanların özellikle ilk 7 gün izolasyon şartlarına uyup uymadıkları, vali, kaymakam ve kollukça denetlenecek.

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