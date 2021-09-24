Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısını açıklandı! İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum... | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:59
02:08
03:15
00:52
00:13
05:54
Bakan Ersoy "Göbeklitepe'nın ismi değişmeyecek" | Video 24.09.2021 | 16:25
18:12
04:21
Melih Altınok | Tostumu yedim tazminatımı bekliyorum 24.09.2021 | 14:26
05:42
Başkan Erdoğan "ABD, terör örgütlerine destek veriyor" | Video 24.09.2021 | 13:52
21:55
Bakan Kasapoğlu'ndan 'yurt' provokasyonuna net cevap | Video 24.09.2021 | 13:08
03:35
Dilek Güngör | Kavanozun kapağı delindi… 24.09.2021 | 11:17
02:52
Engin Ardıç | Çakma veziriazam 24.09.2021 | 11:11
02:49
Haşmet Babaoğlu | Üniversite okumak 24.09.2021 | 11:09
00:19
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu:20 gözaltı 24.09.2021 | 10:15
00:17
06:47
03:01
Haşmet Babaoğlu | Tuhaf olmasına tuhaf da... 23.09.2021 | 18:22
04:07
Mahmut Övür | Dünyanın MR’ı çekildi 23.09.2021 | 18:20
04:25
Salih Tuna | Kriziniz bol olsun! 23.09.2021 | 17:52
03:53
Hasan Basri Yalçın | Batı’nın Batı’dan kopuşu 23.09.2021 | 17:50
Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül illere göre haftalık vaka sayısını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.