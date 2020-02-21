Video Haber Son dakika! İran'a sıçrayan ölümcül Koronavirüs salgını Türkiye'ye geçer mi? | Video

Son dakika! İran'a sıçrayan ölümcül Koronavirüs salgını Türkiye'ye geçer mi? | Video

Son dakika! İran'a sıçrayan ölümcül Koronavirüs salgını Türkiye'ye geçer mi? | Video
21.02.2020 | 12:48

Son dakika haberi... Çin'de ortaya çıkan ölümcül koronavirüs salgını İran'a da sıçradı! Koronavirüs( Kovid-19) gün geçtikçe etki alanını genişletmeye devam ediyor. Son olarak İran’ın Kum kentinde görülen virüs 2 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin talimatı ile ülkede acil durum ilan edildi. Son gelişmeleri Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta A Haber ekranlarında değerlendirdi. Küçükusta, İran’da vaka sayısının belirtilenden fazla olabileceğini söyleyerek hastalığın kontrolünün zor olduğuna değindi.

"DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNDE ALINMAYAN ÖNLEMLER TÜRKİYE'DE ALINDI"

Türk halkının koronavirüs noktasında endişe duymamasını belirten Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta: "Şu anda ülkemizde bu tür bir vakaya rastlanmadı, bu yüzden insanların virüse karşı bir önlem anlaması söz konu değildir. Pek çok insanın ateşi ve öksürüğü olabilir, bu noktada virüsten şüphe etmemek gerekir. Sağlık Bakanlığı bu konuda gereken her türlü tedbiri almıştır. Dünya üzerinde birçok ülke henüz termal kamera kullanmaz ve bu tür ciddi önlemleri almazken Türkiye'de bu önlemler çok önceden başlamıştı. Temennimiz ülkemize gelmemesi yönündedir." dedi.

Çin hükümetinin aşı çalışmalarını noktaladığına ilişkin söylemlerine Küçükusta:

"1 yıldan önce koronavirüse aşı geliştirmek mümkün değildir. Bunlar yalnızca ilk çalışmalardır. Bütün ülkelerde uygulanacak bir aşıyı bulmak için en az 1 yıla ihtiyaç vardır. İnanıyorum ki bu salgında havaların ısınması ile azalacaktır çünkü hastalanan insan sayısının artması demek toplumsal bir bağışıklığın ortaya çıkması demektir. Bu süreç hastalığın sınırlandırılması için çok önemlidir." açıklamasında bulundu.

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