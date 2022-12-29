SON DAKİKA! İstanbul'da doğalgaza %12 indirim! Yılbaşından itibaren geçerli olacak | Video
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İstanbul'da doğalgaz fiyatlarına yüzde 12 indirim geleceği öğrenildi. Buna göre 1000 liralık doğal gaz faturasının 879 liraya inmesi söz konusu olacak. İndirim 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.