Son Dakika: İyi Parti Milletvekili Aylin Cesur'un skandal hakaretlerine tepkiler büyüyor | Video
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Son Dakika Haberi... İyi Parti Milletvekili Aylin Cesur'nun "Salda’nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz” diyerek tehditler savurduğu konuşmasın tepkiler büyüyor.
İyi Parti Milletvekili Aylin Cesur'dan skandal hakaretler "Tek tek alır, uygun yerlerine..." | Video