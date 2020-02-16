Son dakika: İzmir'de 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismar görüntüleri şoke etti! Tacizci tutuklandı | Video

İzmir’in Ödemiş ilçesinde yaşanan olaya ilişkin son dakika haberi: Bir pastaneye ekmek almaya giden 10 yaşındaki kız çocuğuna taciz görüntüleri şoke etti. Alınan bilgilere göre bir süredir 10 yaşındaki S.A.’ya cinsel istismarda bulunduğu belirlenen iş yeri çalışanı Mehmet Genç (50) isimli şahıs, ailenin kızlarının tavırlarından şüphelenmeleri ve 10 yaşındaki S.A.’nın pastane çalışanının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söylemesi üzerine harekete geçip polise giderek şikayetçi oldu. Şikayetin ardından incelemelere başlayan Ödemiş Emniyet Müdürlüğü, pastanenin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşarak iş yeri çalışanı Mehmet Genç’i gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından Mehmet Genç, aynı gün adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 14 Şubat günü iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şahsın 10 yaşındaki S.A.’ya sarıldığı anlar yer alıyor. İşte son dakika haberinin görüntüleri...