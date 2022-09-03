SON DAKİKA | Kaçmaya çalışırken yakalanmıştı! Semra Güzel adliyeye sevk edildi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:19
Sivas’ta çatı katında korkutan yangın | Video 03.09.2022 | 19:06
01:30
SON DAKİKA: Ünsal Ban evinde Ankara Kuşu ile birlikte yakalandı... | Video 03.09.2022 | 18:28
02:24
00:30
Kavaklıdere Roket Takımı Türkiye Şampiyonu | Video 03.09.2022 | 17:58
00:13
ABD'de uçak kaçırıldı | Video 03.09.2022 | 17:44
04:21
Salih Tuna | Gündeminizi yiyim 03.09.2022 | 17:02
02:09
Mehmet Barlas | Kılıçdaroğlu konuşuyor FETÖ'cüler bayram ediyor 03.09.2022 | 17:00
03:07
Melih Altınok | 6'lı masa sahipsiz kaldı 03.09.2022 | 16:56
02:25
Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te Kızılelma'ya imza attı | Video 03.09.2022 | 16:18
01:05
01:02
56:12
19:02
06:11
01:00
03:36
02:20
Başkan Erdoğan’dan 6’lı masaya sert tepki | Video 02.09.2022 | 23:35
34:47
00:42
Meksika’da futbol sahasına silahlı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı | Video 02.09.2022 | 21:06
Son dakika haberi..."Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" (Bölücü terör örgütü PKK) suçundan aranan ve İstanbul'da gözaltına alınan HDP 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemleri tamamlandı. Semra Güzel adliyeye sevk edildi.